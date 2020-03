PlayStation Now : voici les nouveaux jeux du mois de mars, il y a du lourd

Control

Dead or Alive 5: Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms XIII

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Wolfenstein II: The New Colossus



D'ailleurs, notons que cette liste a fuité depuis l'application PlayStation Now de plusieurs pays : Sony ne devrait donc pas tarder à faire l'annonce officiel très prochainement.

Si le PlayStation Plus offrira, pour le mois de mars, deux jeux dont un franchement appréciable, il reste encore à Sony à lever le voile sur la fournée de son autre service, le PS Now, dont on rappelle le principe : pour 9,99 euros par mois, les abonnés peuvent profiter d'un large catalogue de plusieurs centaines de jeux pouvant être téléchargés ou directement streamés (et même sur PC, sans avoir de PS4). Bref, il y a de quoi faire et les semaines prochaines ajouteront quelques jolies projets à la liste, que voici :