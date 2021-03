PlayStation : Sony va définitivement fermer le PS Store sur PS3, PS Vita et PSP, toutes les infos

Après des rumeurs et un geste franchement annonciateur , plus de place au doute : oui,... pour toujours. Sony l'a annoncé officiellement hier à travers un communiqué s'étalant sur les différentes modalités : ainsi,Notons que les magasins digitaux en question ont déjà été désactivés sur le web, les rendant inaccessibles depuis un navigateur :Fait important à savoir tout de même,Et s'il vous reste encore des sous sur votre porte-monnaie, ceux-ci pourront tout à fait être dépensés pour des jeux PS4 ou PS5. De même, si vous ne possédez qu'une PS3, qu'une PSP ou qu'une PS Vita et que vous êtes inscrits au PlayStation Plus, cela ne résiliera pas votre abonnement qui sera toujours valable sur les machines récentes.Pour le listing complet des informations, nous vous conseillons de jeter un œil ici, sur le site officiel de PlayStation . C'est officiellement la fin d'une ère... et le pincement au cœur est bien présent.