PlayStation Store : les versions PS3, PSP et PS Vita supprimées du web

En 2006, Sony introduisait pour la première fois le PlayStation Store grâce à la PlayStation 3 : une petite révolution dans l'écosystème du constructeur japonais, vite rapidement devenu incontournable et particulièrement développé. Hélas, il semblerait que toutes les bonnes choses aient une fin : alors que des bruits de couloir laissaient entendre que le constructeur japonais comptait fermer le PS Store de la PS3, de la PSP et de la PS Vita cet été, un nouvel indice semble appuyer la rumeur puisque les magasins digitaux en question viennent d'être désactivés... sur le web.Ainsi, il n'est plus possible d'accéder aux boutiques virtuelles depuis un navigateur, via un ordinateur ou un mobile par exemple : l'achat de jeux sur ces plateformes semble donc de plus en plus compromis. Heureusement, il est toujours possible de faire flamber la carte bleue en allumant directement sa PS3 ou sa PlayStation Vita, puis en accédant au PlayStation Store depuis les dites-consoles. Concernant la PSP, en revanche, l'affaire semble définitivement cuite puisque la plateforme avait déjà été désactivée en 2014 par le géant nippon.En y regardant de plus près, ce geste douloureux pour les joueurs nostalgiques fait sens puisque les consoles relèvent désormais, ou presque, du rétro-gaming. D'ailleurs, Sony avait déjà annoncé le retrait du PS Store de la PS3, de la PSP et de la PS Vita sur navigateur en octobre dernier . Mais même en étant prévenu à l'avance, voilà qui devrait en blaser quelques-uns.