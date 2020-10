PlayStation Store : les catégories PS3 et PS Vita bientôt supprimées sur PC, l'heure du renouveau

On sent décidément que Sony prépare avec détermination le terrain pour la next-gen. Après la mise à jour du système de Trophées, la firme japonaise s'apprête à opérer quelques changements du côté du PlayStation Store : le 19 octobre prochain sur PC et le 28 sur mobiles, le célèbre magasin virtuel rayera de la carte les catégories PS3, PS Vita et PSP. Cela concerne les jeux mais aussi les DLC, les applications, les thèmes et les avatars.



Rassurez-vous, il sera toujours possible d'accéder au PlayStation Store et de faire des achats (ou de re-télécharger ses titres) directement depuis la PlayStation 3 et la PlayStation Vita. Concernant la PSP, l'affaire semble achevée définitivement puisque le PS Store n'y est plus accessible depuis quelques années maintenant.



Il va falloir s'y faire : les plateformes précédant la PS4 ne sont plus du tout dans le champ de vision de Sony, ou du moins très peu. Une pensée tout de même pour la PS3 qui est à l'origine de toutes les facettes modernes de l'industrie PlayStation, des Trophées au PSN en passant par le Blu-Ray ou encore le PS Plus.