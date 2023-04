One Piece : la série live-action de Netflix serait un désastre, voici le compte-rendu des projections-tests

Adapter le manga / animé One Piece en film live-action est un projet casse-gueule, on le sait depuis le jour où Netflix l'a annoncé. Cela fait d'ailleurs bientôt un an que la plateforme de streaming a dévoilé des images de tournage, notamment la construction du Baratie Bar, le fameux bateau-restaurant de Zeff. Si le tournage de la série est bel et bien achevé, on ne savait pas grand-chose de l'avancée de la production, mais il semblerait qu'on approche de la finalisation du projet. A tel point que Netflix aurait déjà procédé à des projections-tests auprès d'un panel de spectateurs et visiblement, les retours seraient désastreux. C'est du moins ce que avance le compte Twitter Divinity Seeker, réputé généralement pour la fiabilité de ses sources, et qui prétend donc que le public qui a pu voir les premiers épisodes ont tous été choqués par la qualité médiocre de l'adaptation.



Aucun avis ne serait positif et tous pointent du doigt des "effets spéciaux horribles", saupoudrés en plus d'une histoire qui n’a aucun sens pour quiconque n’aurait pas lu le manga". Selon ces retours, l'Episode 1 serait essentiellement basé sur des flashbacks afin de raconter le passé de Luffy, tandis que les 15 dernières minutes introduirait les membres de l’équipage du Chapeau de paille, à savoir Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Un dernier quart complètement rushé et même raté, prouvant que les showrunners n'ont visiblement pas compris l'essence même du manga / animé qui met plusieurs épisodes pour présenter chacun de ces héros. L'apparence de ces derniers serait également décevant, avec un rendu maquillage qui ne serait pas à la hauteur et qui jurerait pour une production live-action. Il faut dire que l'exercice est compliqué, et échapper au syndrome cosplay Japan Expo est même presque inévitable.







Il se dit également que ces retours négatifs auraient poussé Netflix a réécrire de nombreuses séquences, ce qui signifie que la production partirait sur des reshoots pour rattraper ces retours désastreux. Avec 100 millions de dollars de budget, cette adaptation live-action de One Piece n'a évidemment pas le droit à l'erreur et on sait à quel point la plateforme de streaming a besoin de convaincre le public, celle-ci s'étant déjà bien planté avec Death Note et Cowboy Bebop, arrêtée quelques semaines après la diffusion de la première saison. Et quand on voit que Warner Bros est même allé à annuler Batgirl pour les mêmes raisons, on se demande si Netflix ne devrait pas faire la même chose, avant qu'on ait l'impression d'avoir piétiner sur l'oeuvre de Eiichiro Oda...