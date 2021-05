Nintendo : une fortune dépensée dans la conception d'une nouvelle console et de nouveaux jeux

Économiquement parlant, on peut dire que Nintendo s'en sort bien. Très bien même, puisque le constructeur a réalisé, en 2020-2021, un bénéfice de plus de trois milliards d'euros, soit un record complètement explosé . Que faire de tout cet argent ? Tout le monde a bien sa petite idée. Pour Big N, une grosse partie de l'argent encaissé repart directement dans son département de Recherche & Développement : un récent rapport financier met ainsi en lumière un budget de 700 millions d'euros pour la dernière année fiscale, soit une augmentation de 10% par rapport à la précédente. Et pour celle en cours, qui se terminera donc en mars 2022,Toujours plus.Forcément, on se demande bien comment est réparti cet argent au sein de la R&D, d'où la question posée par un actionnaire au PDG de Nintendo, Shuntarô Furukawa. Et ce dernier a été précis : le département R&D se concentre sur plusieurs axes, comme l'imagination et le développement de nouveaux jeux (dont le rythme de sorties doit rester conséquent), l'élaboration de nouvelles stratégies numériques et, surtout,Furukawa San le déclare clairement :Aussi bien le budget pour la recherche et le développement ne cessera de gonfler progressivement.Si l'on parle bien ici de la prochaine console de salon inédite de Nintendo, on rappelle que des rumeurs de plus en plus sérieuses et particulièrement crédibles parlent aussi d'une Switch Pro, munie de 4K et d'un écran OLED, qui sortirait prochainement. Une nouvelle version de la populaire machine nomade qui, elle aussi, a dû légèrement puiser dans le budget R&D...