Switch : Nintendo dévoile de nombreux chiffres de ventes, c'est tout bonnement sidérant

28,83 millions lors de la dernière année fiscale 2020-2021.



Un score clinquant qui, couplé d'autres statistiques imposantes que nous détaillerons juste après, permet à Big N de réaliser 3,6 milliards d'euros de bénéfices. 3,6 milliards, ce n'est pas rien et c'est même un nouveau record pour Nintendo, le précédent étant détenu par l'année fiscale 2008-2009 avec "seulement" un peu plus d'un milliard d'euros de bénéfice. Par rapport à l'année fiscale précédente, l'entreprise peut donc se targuer d'avoir fait une progression de 86%. Juste ça.



Quant aux jeux, autant dire que ceux-ci ont du particulièrement participer aux chiffres cités plus haut. L'organisation nipponne a donc fait une mise à jour des ventes de ses différents softs, en l'occurrence composés uniquement d'exclusivités. On parle donc d'un Mario Kart 8 Deluxe à plus de 35 millions de preneurs (c'est presque autant que Red Dead Redemption 2 et ses 36 millions), d'un Pokémon Epée & Bouclier à 21,10 millions ou même d'un Ring Fit Adventure à plus de... 10 millions. Oui, ça cause.





LES DIX JEUX LES PLUS VENDUS SUR SWITCH

Mario Kart 8 Deluxe : 35,39 millions Animal Crossing : New Horizons : 32,63 millions Super Smash Bros Ultimate : 23,84 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 22,28 millions Pokémon Epée & Bouclier : 21,10 millions Super Mario Odyssey : 20,83 millions Super Mario Party : 14,79 millions Pokémon Let's Go : 13,28 millions Splatoon 2 : 12,21 millions



AUTRES EXCLUSIVITÉS SWITCH

Ring Fit Adventure : 10,11 millions

: 10,11 millions Luigi's Mansion 3 : 9,59 millions

: 9,59 millions Super Mario 3D All-Stars : 9,01 millions

: 9,01 millions Super Mario 3D World DX : 5,59 millions

: 5,59 millions The Legend of Zelda : Link's Awakening : 5,49 millions

: 5,49 millions Hyrule Warriors : L'ère du Fléau : 3,7 millions

: 3,7 millions 51 Worldwide Games : 3,14 millions

: 3,14 millions Paper Mario : The Origami King : 3,12 millions

: 3,12 millions Pikmin 3 Deluxe : 2,04 millions

: 2,04 millions Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : 1,52 million

: 1,52 million Mario Kart Live : 1,27 million



AUTRES EXCLUSIVITÉS SWITCH



Ring Fit Adventure : 10,11 millions

Luigi's Mansion 3 : 9,59 millions

Super Mario 3D All-Stars : 9,01 millions

Super Mario 3D World DX : 5,59 millions

The Legend of Zelda : Link's Awakening : 5,49 millions

Hyrule Warriors : L'ère du Fléau : 3,7 millions

51 Worldwide Games : 3,14 millions

Paper Mario : The Origami King : 3,12 millions

Pikmin 3 Deluxe : 2,04 millions

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : 1,52 million

Mario Kart Live : 1,27 million





Depuis plusieurs générations, Nintendo fait bande à part et hormis l'épisode douteux de la Wii U, cela lui va comme un gant. Preuve en est d'une Switch au succès retentissant et, surtout, inarrêtable comme le démontre la société japonaise : son bilan annuel vient d'être rendu publique et de nombreux chiffres viennent alors d'être dévoilés, dont ceux de ventes de la machine. Ainsi,: 10,44 millions