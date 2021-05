Nintendo Switch Pro : la console confirmée suite à une boulette d'un fabricant d'écrans OLED ?

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 10 mai 2021

Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes, Nintendo ne laisse absolument rien filtrer quant à l'existence d'une Switch Pro. Pourtant, il se pourrait qu'un tiers impliqué dans le projet ait fait une boulette. En effet, lors de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021-2022, Universal Display Corporation (un fabricant d'écrans OLED) a présenté à ses actionnaires les produits qu'il allait concevoir dans les mois à venir. Et dans le lot, on retrouve la console hybride de Kyoto qui, manifestement, devrait accueillir un écran OLED."Pour ce qui est de l'industrie du jeu vidéo, pour la première fois, Nintendo a fait le choix d'un écran OLED pour la Switch Pro en raison des avantage qu'offre cette technologie, notamment en matière de contraste et de temps de réponse", a expliqué le président Steven V. Abramson. Une déclaration qui tend à corroborer les bruits de couloir de ces derniers mois, même s'il est préférable d'attendre une annonce officielle de Nintendo.En tout cas, le constructeur japonais n'a aucune raison de se précipiter : 1) Parce que le modèle actuel totalise quasiment 85 millions d'exemplaires vendus, 2) La pénurie de composants électroniques due au COVID-19 oblige les dirigeants à temporiser. D'ailleurs, il y a peu, Nintendo a indiqué que le manque de semi-conducteurs pourrait impacter la production de la console d'ici à la fin de l'année.