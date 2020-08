Nintendo Switch : la rumeur d'un modèle Pro réanimée, il serait prévu pour 2021

Cela faisait maintenant quelque temps que nous n'avions pas eu de nouvelles d'une Switch Pro, le fameux modèle boosté de la console de Nintendo : malgré les rumeurs, le constructeur japonais a toujours nié son existence, proclamant en tout cas qu'aucune machine du type ne verrait le jour... en 2020.Selon l'article,Le site affirme tenir ses sources d'usines de fabrication, responsables entre autres de la mémoire flash ou des Joy-Con.

Ça vaut ce que ça vaut mais, au vu des derniers indices repérés, l'affaire tient plutôt debout :au début du mois d'août, une offre d'embauche d'Nvidia annonçait que l'entreprise la recherche d'un ingénieur pour travailler sur de nouvelles puces Tegra à destination de consoles de jeu. Étant donné que Sony et Microsoft sont tous deux des clients d'AMD, par élimination, il ne reste plus qu'un constructeur susceptible de vouloir améliorer sa console : Nintendo et sa très populaire Switch.



Rappelons qu'auparavant encore, le site DigiTimes puis le Wall Street Journal affirmaient de sources sûres qu'une formule Pro était bel et bien en prévision chez Big N. Face à l'avènement des PS5 et Xbox Series X, ce ne serait pas idiot de voir Nintendo sortir une console dynamitée, ne serait-ce que pour continuer à accueillir les jeux third-party avec le minimum syndical... On verra bien.