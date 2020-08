Nvidia : une nouvelle puce Tegra arrive, bientôt la Switch Pro ?

Alors que la Switch commence à accuser le poids des années, et à souffrir de sa puissance de calcul relativement faible, de nouveaux indices nous font penser qu'un nouveau modèle pourrait arriver. En effet, la firme de Kyoto a annoncé en mai dernier que la Switch n'en était qu'à la moitié de son cycle de vie. Or, si la puissance de la machine était déjà critiquée face aux PS4 et Xbox One, la sortie des consoles de nouvelle génération pourrait encore creuser l'écart, et rendre les portages encore plus compliqués et coûteux. La solution est simple : sortir une Switch Pro qui disposerait d'une puissance de calcul revue à la hausse.

Si tout le monde s'attache à dire qu'il est fort probable qu'une telle variante soit à l'étude, Nintendo reste muet. Néanmoins, nous avons repéré une offre d'emploi chez Nvidia qui nous fait fortement penser au futur de la machine hybride. En effet, le géant du GPU cherche via Linked'In un "Senior Embedded Graphics Engineer" afin de venir garnir les rangs de l'équipe qui oeuvre sur les puces Tegra (qui sont au coeur de la Switch), et de travailler sur "la nouvelle génération de solutions graphiques et de technologies d'IA pour les consoles de jeu vidéo".

Si tout cela ne vous dit rien au premier abord, on rappelle qu'Nvidia détient sur PC une technologie très intéressante appelée DLSS 2.0. Cette dernière (disponible sur les GPU RTX) fait appel à une IA pour libérer de la puissance de calcul en optimisant certaines tâches, ou en utilisant une résolution variable sur certaines images. Par exemple, en activant le DLSS sur PC, on peut arriver à doubler le framerate sur certains jeux très gourmands, comme Metro Exodus.

Il n'en faut pas plus pour se dire que Nvidia cherche donc à produire une puce Tegra plus puissante, dotée de cette fameuse technologie DLSS. De plus, ce produit est presque certainement destiné à Nintendo, puisqu'il s'agit du seul constructeur de consoles a acheter des Tegra, Sony et Microsoft étants clients d'AMD depuis longtemps. D'ailleurs, le DLSS serait une technologie parfaite pour la firme de Kyoto, car cette dernière permet également de baisser la consommation électrique, ce qui est crucial pour une machine portable comme la Switch.