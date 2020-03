Mortal Kombat 11 : une Aftermath Kollection repérée et encore onze personnages à venir !

Sorti l'année dernière, Mortal Kombat 11 est indéniablement l'un des meilleurs jeux de combat de cette génération et son succès devrait s'entretenir sur la durée : NetherRealm s'acharne à sortir moult DLC croustillants et, visiblement, il semblerait que la firme ait encore quelques surprises à nous révéler.La première d'entre elles concerne une mystérieuse édition, repérée sur Steam pendant un moment : une "Mortal Kombat 11 : Aftermath Kollection", c'est son petit nom, est donc certainement dans les tuyaux sans que l'on sache vraiment à quoi s'en tenir. Forcément, la possibilité qu'il s'agisse d'une version "GOTY", comprenant tous les contenus additionnels sortis jusque-là, s'avère plus qu'envisageable.La seconde, c'est que des dataminers ont décelé, dans le code du jeu, l'emplacement de onze personnages supplémentaires à venir : pour le moment, leur identité est inconnue mais cela témoigne de la volonté des développeurs à enrichir encore et toujours leur bébé avec de nouveaux combattants.On rappelle que dernièrement, c'est Spawn qui a rejoint le casting auprès du Terminator , du Joker et des autres têtes traditionnelles de la mythique franchise. Autant dire que l'on a hâte de connaître les prochains guests du jeu.