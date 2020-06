Shawn Layden, l'ex-président des studios PlayStation, souhaite le retour de jeux plus courts

Au lieu de passer cinq ans à faire un jeu de 80 heures, à quoi ressemblerait trois ans pour un titre de 15 heures ? Quels en seraient les coûts ? Serait-ce une expérience complète ? Personnellement, en tant que joueur avec un peu plus d'expérience maintenant, je saluerais le retour des jeux de 12 à 15 heures. Pour commencer, j'en terminerais plus, à l'instar d'un livre ou un film bien rythmé [...]. Le contenu pourrait être plus resserré, plus attrayant. Ce serait quelque chose que j'aimerais voir revenir.

Après des années de bons et loyaux services à la tête des studios PlayStation, Shawn Layden a tiré sa révérence en fin d'année dernière : même s'il n'est aujourd'hui plus chez Sony, on peut dire que le bonhomme touche sa bille quand il s'agit de parler jeu vidéo et sa récente déclaration au micro de VentureBeat n'est clairement pas passée inaperçue.Ainsi, l'ex-dirigeant américain se confie sur son souhait de voir des jeux plus courts dans l'industrie : pas nécessairement en majorité, mais de façon à aérer cette tendance générale à concevoir des aventures de plusieurs dizaines d'heures.Il est vrai que cette génération aura vu la généralisation des aventures à très longues durées de vie, d'Assassin's Creed massifs à Red Dead Redemption II, sans oublier The Last of Us 2 qui, même lui, demande une implication sur 25 heures de jeu en moyenne. Des expériences plus courtes permettraient non seulement des coûts de développement moins colossaux mais aussi une meilleure maîtrise de leur conception tout en permettant aux joueurs de respirer plus régulièrement. Un avis sur le sujet ?