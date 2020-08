Hitman III : tous les modes de jeu détaillés, le multijoueur fait ses bagages

Doucement mais sûrement, le très prometteur Hitman III continue de se détailler : on sait déjà que son ambiance sera plus sombre et mature, que le jeu approfondira encore ses mécanismes et même que la version PS5 s'appuiera d'une optimisation à toute épreuve (en tout cas, c'est ce que l'on nous dit). Aujourd'hui, IO Interactive continue la promotion de son prochain bébé avec un article officiel passant en revue tous les modes intégrés dans le jeu final.

"Campagne

Le mode campagne de HITMAN 3 vous emmènera dans une aventure de globe-trotter vers de vastes maps bac à sable et livrera une conclusion dramatique à la trilogie. L'agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable pour les contrats les plus importants de toute sa carrière et lorsque la poussière retombera, le monde qu'il habite ne sera plus jamais le même.





Cibles fugitives

Les enjeux sont grands et le temps presse. Les cibles fugitives représentent le défi ultime de Hitman et sont conçues pour offrir une expérience passionnante et palpitante. Vous devez traquer une cible unique, avec peu ou pas d'aide du HUD ou de l'Instinct et élaborer un plan pour les éliminer à la volée. Dans HITMAN 3, les quelques modifications ajoutées à la formule seront révélées ultérieurement.



Escalades

Presque tout se passe dans les escalades. Attendez-vous à ce que vos compétences de jeu soient poussées au maximum à mesure que de nouveaux éléments vous sont imposés à chaque étape du contrat : des restrictions de déguisement, des caméras de sécurité ajoutées et d'autres types d'autres complications seront sur votre chemin. Vous devrez tous les surmonter - tout en réussissant à éliminer vos cibles - pour que votre mission soit réussie.



Mode Contrats

La création est au cœur du mode Contrats. Choisissez vos propres cibles, choisissez comment les éliminer, puis tenez vous à vos propres plans. Une fois que vous avez terminé le contrat vous-même, mettez vos amis au défi de faire de même pour avoir le meilleur score dans les classements. De puissants outils de recherche vous permettent de trouver le type exact de contrat auquel vous souhaitez jouer et de rechercher des contrats en vedette, où IO Interactive choisit le meilleur des meilleurs pour être joué par toute la communauté.





Sniper Assassin

Dédié aux missions de sniper, Sniper Assassin vous charge d'éliminer les cibles et les gardes sans déclencher d'alarme, tout en complétant des défis pour augmenter votre multiplicateur de score. Dans HITMAN 3, Sniper Assassin peut être joué dans les cartes existantes en tant qu'expérience solo uniquement."



Enfin, les développeurs danois en profitent pour apporter une précision de taille : Hitman III ne comportera plus de mode multijoueur. Cela veut dire que le mode Ghost en 1vs1 introduit avec Hitman 2 ne sera plus de la partie : pire encore, les serveurs de celui-ci seront désactivés le 31 août prochain. Dans la même veine, toute la partie coopération online du mode Sniper Assassin de Hitman 2 sera elle aussi désactivée avant l'arrivée de Hitman 3. Que les chasseurs de trophées se rassurent, une nouvelle méthodologie sera mise en place pour les obtenir malgré tout.



Hitman 3 sortira en janvier 2021 sur une foule de plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.