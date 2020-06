Halo : les développeurs font du teasing, Infinite en ligne de mire ?

Voilà maintenant un an que nous n'avons pas eu de nouvelles d'Halo Infinite, si ce n'est quelques making-of sympathiques mais néanmoins peu bourratifs. À l'approche de plus en plus imminente de la Xbox Series X, la communication autour du jeu de 343 Industries commence à s'accélérer et pour cause : le titre devrait être présent au line up de la nouvelle machine de Microsoft.Ce n'est pas donc pas un hasard si les développeurs américains viennent tout juste de publier un étrange teaser vidéo (voire audio) portant clairement sur la franchise Halo : il y a bien évidemment de très grandes chances qu'il s'agisse de l'opus Infinite... et qu'une présentation concrète du projet soit prévue prochainement.On rappelle que de toute manière, le soft sera présent à l'Inside Xbox de juillet : ce n'est donc plus qu'une question de jours ou de semaines avant que Masterchief ne pointe le bout de son nez.