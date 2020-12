Halo Infinite : voici la nouvelle date de sortie, il va falloir être très patient

Repoussé à une date ultérieure suite aux mauvais retours du showcase du mois d'août, Halo Infinite connaît plusieurs déboires. On se souvient de l'enquête du site Thurrott qui révélait une enquête portant sur un "développement chaotique" et de l'abus de sous-traitance qui a débouché sur une mauvaise coordination des projets. Il y a aussi eu le départ de Chris Lee, le Directeur du jeu , qui rajoute un peu plus d'inquiétude autour de la production d'un jeu qui devait, rappelons-le tout de mêmen, sortir en même temps que la Xbox Series X, soit le 10 novembre prochain. Mais Microsoft a pris acte de tout cela et se donne les moyens pour sauver le soldat Master Chief d'un futur nauvrage en donnant du temps aux développeurs de 343 Industries pour nous proposer un jeu qui soit digne des 12 téraflops de la nouvelle console de Microsoft. Résultat, il faudra être patient et attendre l'automne prochain pour voir débarquer Halo Infinite. Un report d'un an qui laisse sous-entendre que le chantier est important et qu'il faille faire de ce jeu un fer de lance de la Xbox Series X, et non la risée des réseaux sociaux comme c'est le cas aujourd'hui.