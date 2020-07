Halo Infinite : la jaquette du jeu révélée, une tonne de wallpapers en prime

Décidément, Microsoft commence à passer la seconde concernant sa fameuse Xbox Series X. Pas plus tard que tout à l'heure, Halo Infinite - qui sera la figure de proue de la console - offrait un nouveau visuel du célèbre Masterchief : désormais, 343 Industries nous diffuse carrément le key art qui servira d'image promotionnelle principale... et également de jaquette. Mieux encore, le studio régale en déclinant l'artwork en wallpaper de tous les formats, tous accessibles et téléchargeables gratuitement à cette adresse On rappelle qu'Halo Infinite, qui s'est montré pour la dernière fois à l'E3 2019, sera présenté en détails demain à 18h lors du Xbox Games Showcase. Cela veut dire qu'il y a aura du gameplay et qu'il sera également accompagné des autres jeux first-party de Microsoft, donc de ses autres studios internes. On espère grandement que le spectacle sera grandiose : le rendez-vous est pris.Et sinon, que pensez-vous de cette jaquette ?