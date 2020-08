GTA Vice City Online : le nom déposé par Take-Two, un indice pour GTA 6 ?

A priori, GTA 6 n'est vraiment, vraiment pas prêt de sortir. D'après quelques indices laissés par Rockstar , le projet n'aboutirait qu'en 2023 ou 2024 : autant vous dire qu'on l'imagine colossal pour nécessiter autant de temps de développement et, très clairement, on croise les doigts pour être soufflés lors de son annonce. D'ici-là, nous sommes bien obligés de nous rabattre sous la moindre bribe d'information pour étancher notre soif de curiosité : bonne nouvelle, en voici une belle, particulièrement croustillante, en provenance de Take-Two.Et figurez-vous que la maison mère de la firme au R étoilé vient de déposer un étrange nom de domaine : "GTAVICECITYONLINE.com". Évidemment, il va sans dire que Grand Theft Auto Vice City, sorti il y a dix-huit ans désormais, ne possédait pas de mode multijoueur à l'époque, pas plus que ses différents portages survenus au fil du temps : de même, il y a peu de chance que Rockstar ajoute une telle composante au titre en 2020.Alors quoi ? S'agit-il d'un indice pour le lieu de GTA 6 ( des rumeurs en parlaient justement très sérieusement ) ? D'une simple sécurité pour préserver la marque ou un projet potentiel ? Difficile d'y voir plus clair mais une chose est sûre : voici la flamme ravivée, si tant est qu'elle ne se soit jamais éteinte. Qui vivra verra...