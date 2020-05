GTA 6 : vers une sortie en 2023 ? Des indices le laissent penser

Il semble que l'arrivée de GTA 6 ne soit pas prévue pour tout de suite, puisqu'un tableau de prévisions financières de Take-Two Interactive nous laisse penser que la sortie du jeu se fera en 2023. L'éditeur prévoit en effet de dépenser 89 millions de dollars en marketing sur l'année fiscale 2023-2024, ce qui représente plus du double du budget annuel classique. Selon Jeff Cohen de la firme d'investissement Stephens, c'est bien lors de cette année fiscale que l'éditeur sortirait GTA 6. Si cet horizon peut sembler bien lointain (GTA V fêterait alors ses 10 ans), il reste tout de même très crédible. Cette date permettrait d'une part d'attendre l'arrivée des consoles next-gen, tout en s'assurant qu'un certain parc soit déjà installé chez les joueurs, ce qui garantira un plus grand nombre de ventes.

En effet, pourquoi viser un marché de 25 millions de joueurs en 2022 (soit l'ensemble des consoles next-gen disponible lors de la sortie), alors que ce dernier va largement augmenter dans l'année qui suivra. De plus, Rockstar n'est pas vraiment pressé pour sortir un nouvel opus. GTA V continue de se vendre incroyablement bien, et les joueurs n'ont jamais été aussi nombreux sur les serveurs de GTA Online. Ce succès du mode en ligne est également un risque pour le studio, puisque ce dernier doit s'assurer que GTA 6 pourra faire aussi bien, et même mieux. Il est donc essentiel pour Rockstar de s'assurer que son jeu soit hyper efficace, surtout qu'il devra réussir à convaincre la communauté actuelle de migrer sur le nouvel opus.