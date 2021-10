Gran Turismo 7 : une nouvelle vidéo avec Kazunori Yamauchi et des graphismes PS5 magnifiques

Puisqu'il va falloir attendre le mois de mars prochain pour mettre les mains sur Gran Turismo 7, Polyphony Digital profite du temps supplémentaire qu'il s'est accordé pour nous parler un peu plus de son jeu de course. Et une fois n'est pas coutume, c'est Kazunori Yamauchi, le créateur de la série, qui prend la parole pour nous expliquer que le jeu comportera un grand nombre de voitures à piloter. Plus de 400 modèles sont en effet prévu au lancement du jeu sur PS5 et PS4, sachant que la diversité des bolides sera évidemment au rendez-vous. Collectionneur dans l'âme, Kazunori Yamauchi insiste sur l'importance de cette culture dans le monde de l'automobile, qui sera d'ailleurs très bien représenté grâce sur PS5 grâce à la puissance de la machine. La sortie de Gran Turismo 7 est attendue pour le 4 mars 2022.