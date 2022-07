Gran Turismo 7 : une nouvelle mise à jour, la 1.18, voici les correctifs et les nouveautés

Depuis sa sortie en mars dernier, Gran Turismo 7 ne cesse de jouer avec les sentiments des joueurs, oscillant entre mise à jour généreuse et update scandaleux. Kazunori Yamauchi tente clairement des choses avec sa communauté, au risque d'en perdre quelques uns au passage. Alors que la récente mise à jour 1.17 a permis de récupérer 3 nouveaux bolides (Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98, Suzuki Vision Gran Turismo (Version Gr.3) et 1932 Ford Roadster) ainsi que le circuit Watkins Glen International il y a 2 semaines à peine, voici qu'on apprend que le jeu a reçu de nouveaux correctifs. Cette mise à jour assez inattendue a été déployée le mercredi 6 juillet après une grosse matinée de maintenance. Voici ce qui a été corrigé :

Améliorations et ajustements



1. Paramètres de la voiture

- Correction d'un problème dans lequel après le passage à un rapport de vitesse spécifique, la plage réglable et la valeur définie du rapport de vitesse changeaient à chaque fois que les paramètres étaient ouverts.





2. Relecture de musique

- Correction d'un problème où le jeu plantait si le Honda Sports VGT était la cible de la caméra dans Music Replay.





3. GT automatique

- Correction d'un problème où la couleur des étriers de frein ne pouvait pas être modifiée si de la peinture de carrosserie était appliquée sur une voiture équipée des pièces de réglage suivantes dans [Livery Editor] :

・ Kit de freins de course (disques fendus)

・ Kit de freins Racing (disques percés)

・ Kit de freins carbone-céramique

- Correction d'un problème où la couleur des étriers de frein changeait lorsque la peinture de carrosserie était appliquée aux voitures suivantes dans [Livery Editor] :

・ Vision alpine Gran Turismo

・ Aston Martin DP-100 Vision Gran Turismo

・ Lambo V12 Vision Gran Turismo

・ Mini Clubman Vision Gran Turismo

・ Porsche 917 LÉGENDE VIVANTE

・ Dodge SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo





4. Enregistrer les données

- Correction d'un problème où les données de sauvegarde ne se chargeaient pas correctement à partir du serveur si vous jouiez sur une console sans données de sauvegarde "Gran Turismo 7" stockées dessus, ou si plusieurs consoles étaient utilisées.





5. Contrôleurs de direction

- Correction d'un problème où l'angle de braquage ne reflétait pas les entrées du joueur sur certaines voitures lors de l'utilisation du Logitech G923.





6. Café

- Correction d'un problème où il était possible de recevoir plusieurs tickets à plusieurs reprises à partir des menus supplémentaires.





7. Expérience de circuit

- Correction d'un problème où l'étiquette au-dessus d'une voiture ne s'affichait pas correctement dans une relecture de Circuit Experience.





8. Course

- Correction d'un problème où la course commençait avec la caméra de relecture lors du démarrage d'une course hors ligne après avoir été spectateur dans un salon.





9. Autres

- Divers autres problèmes ont été résolus.