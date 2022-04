Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.11 va dans le sens des joueurs, tout est pardonné ?

Après avoir provoqué la colère des joueurs avec la mise à jour 1.08 de Gran Turismo 7, Polyphony Digital continue de réajuster et d'aller dans le sens des joueurs. Aujourd'hui, le studio japonais nous fait savoir qu'un nouvel update a été déployé pour le jeu. Il s'agit de la mise à jour 1.11 et elle comporte les plus gros changements demandés par les utilisateurs pour ne pas se détourner du jeu. Tout d'abord, on observe que les récompenses de crédits pour les circuits mondiaux ont été revus à la hausse, tout comme les bonus de crédits dans le lobby et les courses quotidiennes. Le studio de Kazunori Yamauchi est en pleine reconquête des joueurs et ce n'est pas un hasard si le stockage des crédits est passé de 20 millions à 100 millions. On constate aussi que le jeu se montre plus généreux en contenu, avec des circuits supplémentaires, de nouvelles missions et des voitures en plus à piloter. Bref, vous l'avez compris, l'objectif est de se faire pardonner et pour le moment, c'est en très bonne voie. Place au listing de tous les correctifs :





1. Circuits mondiaux

- Les récompenses de crédits en jeu pour la seconde moitié des événements des circuits mondiaux ont été augmentées ;

- Les nouveaux événements suivants ont été ajoutés aux "Circuits mondiaux" :

・World Touring Car 600 Tokyo Expressway - Est dans le sens des aiguilles d'une montre

・World Touring Car 700 Circuit des 24 Heures du Mans

・World Touring Car 800 Sardegna - Circuit routier - A

- Ajustement des récompenses pour les courses d'arcade et les courses personnalisées.





2. Expérience de circuit

- Les crédits en jeu sont désormais récompensés lorsque vous terminez tous les tracés du circuit avec de l'or ou du bronze. Si un événement a déjà été effacé avant cette mise à jour, accéder à l'écran de sélection de secteur et quitter avec le bouton Quitter attribuera les crédits.





3. Sport & Lobby

- Les récompenses de crédits en jeu dans le lobby et les courses quotidiennes ont été augmentées ;

- Correction d'un problème où le fait d'être spectateur après avoir rejoint une course depuis le salon ne permettait pas de passer à la caméra spectateur ;

- Modification de la vignette du casque pour la Coupe des Nations et la Coupe des Constructeurs afin que l'image spécifique au championnat soit affichée ;

- Ajustement du chronométrage d'arrivée lorsque le mode salle est réglé sur "Practice/Endurance Race" et que les paramètres du parcours sont réglés sur "Time Limit" ;

- Ajustement des mouvements de caméra affichés avant le début d'une course quotidienne lorsque le type de départ est défini sur "Formation" ;

- Ajout d'une fonction "Kick Out" dans le hall qui permet aux joueurs désignés d'être expulsés de force d'une pièce.





4. Missions

- Ajout de "The Human Comedy" aux missions, contenant des courses d'endurance d'une heure. "The Human Comedy" sera disponible au niveau 23 du collectionneur. Chaque course d'endurance attribuera jusqu'à 1 200 000 Cr. par événement ;

- Des informations telles que la grille de départ, le nombre de tours ou la limite de temps, le type de départ et d'autres pour les défis "Course" sont désormais affichées dans l'écran d'avant-course ;

- Modification du format des meilleurs records pour les défis "Time Limit" et le classement des amis afin qu'ils soient enregistrés et affichés sous la forme "Classement/Nombre de tours" ;

- Réinitialisez les classements pour les défis "Time Limit" suivants :

・ Autant en emporte le vent : Anneau à grande vitesse - 30 minutes

・Le soleil se lève aussi : Le Mans - 24 Minutes

・Le soleil se lève aussi : bataille de Bathurst Gr.3

Les meilleurs records déjà existants n'afficheront que le « classement ». Une fois que le même record ou un meilleur record a été établi, il sera enregistré au format « Classement/Nombre de tours ». Pour le classement des amis, si un record Bronze ou supérieur est établi, il sera enregistré même s'il est pire que le meilleur record.





5. Progression du jeu

- Augmentation de la limite supérieure des crédits gratuits en jeu de 20 000 000 à 100 000 000 crédits ;

- Augmentation de la durée des "invitations" nouvellement reçues de 14 jours à 30 jours.





6. Voitures d'occasion et voitures de légende

- Augmentation du nombre de voitures répertoriées dans la gamme.





7. Voitures

- Correction de la position et de la forme de la cage de protection installée dans "GT Auto" pour la Mazda RX-7 GT-X (FC) '90 ;

- Correction d'une partie de la conception de la roue arrière du Toyota Sprinter Trueno 1600GT APEX (version S.Shigeno).





8. Éditeur de livrée

- Correction de plusieurs problèmes d'affichage de livrée pour les voitures suivantes :

・Voiture de route Subaru WRX Gr.B

・Ferrari F430 '06

・Ferrari F8 Tributo '19

Si l'une des voitures ci-dessus est actuellement utilisée, ce correctif peut être appliqué en allant dans [GT Auto] > [Personnalisation de la voiture] > [Enregistrer le style].

- Correction d'un problème où une couche de la conception de livrée enregistrée dans le stockage de la console disparaissait sous certaines conditions. Toute couche manquante avant la mise à jour 1.11 peut être restaurée en supprimant une fois les données de sauvegarde locales. Si la vignette d'aperçu est manquante, réenregistrer le design affichera une nouvelle vignette.





9. Modèle de simulation physique

- Amélioration de la physique lors de l'atterrissage après un saut, principalement sur des pistes de terre ;

- Correction d'un problème où la valeur de la vitesse du véhicule affichée sur le compteur de vitesse des autres joueurs dans les courses en ligne différait parfois de la vitesse réelle du véhicule ;

- Correction d'un problème où l'après-feu ne s'arrêtait pas dans certaines situations après avoir réglé le silencieux d'une Toyota Prius G '09 et d'une Toyota Aqua S '11.





10. Paramètres de la voiture

- Modification des options de réglage du système anti-décalage de "Désactivé/Activé" à "Désactivé/Faible/Fort" ;

- Correction d'un problème où la sélection d'une pièce dans la "boutique de réglage", l'annulation de l'achat, puis l'ouverture des paramètres de la voiture par la suite rendaient le nom de la feuille de réglage nouvellement créée vide et la feuille de réglage se réinitialisait.





11. Course

- Correction d'un problème où les pénalités de temps n'étaient pas émises correctement lorsque des raccourcis à courte distance étaient pris ou que des raccourcis étaient pris en succession rapide ;

- Correction d'un problème où une pénalité était toujours émise pour avoir coupé la ligne blanche à Goodwood ;

- Ajustement de la position de départ des arrêts aux stands pour le Daytona International Speedway Tri-Oval.





12. Courses personnalisées

- Modifié pour que le paramètre Balance of Performance (BoP) puisse être activé ou désactivé lorsque les voitures actuelles appartiennent aux catégories Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 et Gr.B.





13. Voitures rivales (IA)

- Correction d'un problème où les voitures rivales qui passaient aux pneus pluie après un arrêt au stand dans les courses "Wet Condition" avaient une accélération lente à la sortie des stands ;

- Dans les courses en ligne, mesures appliquées pour certaines voitures partant plus tôt ou plus tard lors d'un départ lancé en raison de problèmes de réseau.





14. Graphiques

- Amélioration de la qualité d'image de la fumée dans les photos de course ;

- Correction d'un problème où des débris lors de collisions en vue Cockpit pénétraient à l'intérieur de la voiture ;

- Correction de l'effet de fumée afin qu'il soit désormais rendu correctement lorsqu'il est vu à travers les vitres de la voiture (PS5 uniquement).





15. Rediffusions

- Modification de la façon dont le menu de contrôle de relecture apparaît à l'écran, passant d'une pression sur n'importe quel bouton à une simple pression sur les boutons Confirmer ou Annuler.





16. Son

- La musique sera désormais lue en son surround lorsque le mode de sortie audio est réglé sur la sortie "7.1 ch Surround" ;

・Sur les systèmes PlayStation®4, cette configuration sera activée lorsque l'appareil connecté est compatible 5.1 canaux ou 7.1 canaux et que le « Mode de sortie audio » dans « Options » est défini sur « 7.1 Surround » ;

・Sur les consoles PlayStation®5, cette configuration sera activée lorsque l'appareil connecté est compatible 5.1 canaux ou 7.1 canaux et que le « Type d'appareil HDMI » sur la console est défini sur « Amplificateur AV » et que le « Nombre de canaux » est défini à '5.1 canaux' ou '7.1 canaux' ;

- Ajout des paramètres [Music Replay Volume Balance] et [Music Replay Master Volume] au 'Sound Volume' dans Options et aux 'Replay Options' dans Music Replay Playback ;

- L'écran « Options de relecture » dans « Play Music Replay » peut maintenant être fermé avec le bouton Annuler.





17. Paramètres

- Modifié pour que le paramètre [Afficher le fantôme de démonstration] dans [Paramètres fantômes] s'affiche uniquement dans les licences et les événements Circuit Experience ;

- Ajout de [Correction temporaire de l'exposition] aux paramètres du menu rapide. L'option 'Temporary Exposure Correction' vous permet d'ajuster temporairement la luminosité de l'écran pendant les courses. Quitter le menu rapide ramènera le jeu au réglage d'exposition d'origine.





18. Collecte de voitures

- Ajout de trois nouvelles méthodes de sélection :

・Le bouton △ déplacera désormais le focus sur la voiture actuelle ;

・Le bouton L2 et le bouton R2 déplaceront le focus respectivement vers le véhicule précédent et suivant dans la liste des voitures déjà acquises ;

・Le bouton □ déplacera le focus sur les voitures avec l'icône 'Nouveau'.





19. GT automatique

- Unification de la luminosité des ampoules de remplacement sous [GT Auto] > [Personnalisation de la voiture] > [Autre] > [Ampoule].





20. Trophées

- Correction du texte du trophée "Wheely Good Fun" en "Acheté 10 jeux de roues chez GT Auto".





21. Écran titre

- Divisé l'image miniature et le texte du titre des nouvelles afin qu'ils soient affichés séparément.





22. Contrôleur de direction

- Ajout d'un mappage de boutons supplémentaires lors de la fixation de roues de remplacement telles que le volant Fanatec ClubSport Formula V2 au Fanatec GT DD Pro (uniquement disponible lorsque le volant compatible est fixé) :

・Affecté les palettes supérieures droite/gauche du module de palette avancé Fanatec Podium aux clignotants ;

・ Affectation de l'interrupteur à bascule gauche/droite pour basculer et modifier les fonctionnalités du MFD ;

・Affecté le stick analogique à la rotation de la tête.

- Modification de la fonction attribuée à l'interrupteur à bascule gauche pour être la sélection du menu MFD et la fonction attribuée à l'interrupteur à bascule droit pour être le réglage de la valeur MFD lorsqu'un volant de remplacement tel que le volant Fanatec ClubSport Formula V2 est attaché au Fanatec CSL Élite et Fanatec Podium.





23. Autres

- Divers autres problèmes ont été résolus.