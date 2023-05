Goldorak Le Festin des Loups : 10 min de pur gameplay qu'on vous commente en détails

Deux mois après notre interview exclusives des producteurs de Goldorak Le Festin des Loups, qui avait permis d'avoir une quantité de détails sur la genèse, le concept, le gameplay et les intentions, nous revenons aujourd'hui avec du concret. En effet, il y a 15 jours, nous étions chez Microids pour prendre le jeu en main via une démo d'une trentaine de minutes, permettant de découvrir le jeu, son semi open world et ses mécaniques de jeu. Beat'em all affichant un rendu toon-shading, Goldorak Le Festin des Loups nous permet donc d'incarner le grand robot d'Euphor piloté par Aktarus. Celui-ci débarque sur Terre et devra la protéger des forces de Vega. L'histoire du jeu suit le dessin animé, et notamment les dix premiers épisodes. Si le joueur contrôlera en grande partie Goldorak, le jeu promet d'autres séquences dans la peau d'Aktarus, mais aussi des phases de shoot'em up avec Alcor et son OVT.Dans cette vidéo preview hands-on, on va donc vous expliquer comment fonctionne le système de combat, ses subtilités, avec des notions d'esquive, de timing, d'utilisation des pouvoirs emblématiques de Goldorak / Grendizer et l'arbre de compétences mis en place par les développeurs de Enroad, sous la houlette de Microids et des producteurs Julien Hubert et Nourdone Mohammed Saad.