God of War : un poster divin en édition limitée pour fêter les deux ans du jeu

Hier, jour pour jour, l'incroyable God of War fêtait ses deux ans d'existence et c'est à peine si l'on se remet de ce périple fantastique dont la suite tarde décidément à se préciser. En réinventant son genre et en prenant davantage de maturité, la saga a réussi un véritable tour de force : plus que conscient de son succès non modéré, Sony tient à fêter ce deuxième anniversaire comme il se doit et vient d'annoncer la mise en vente d'une superbe affiche inédite, réalisée par Lineage Studios, en édition limitée.Représentant Kratos, Atreus et quelques-unes des Valkyries dont les duels en auront traumatisé plus d'un, tous les exemplaires de ce poster en 45,7 cm par 61 cm seront numérotés à la main : jusqu'au 20 mai, les quantités seront illimitées et chaque unité vendue à 50 dollars, soit environ 46 euros. Attention toutefois, il semblerait que Lineage Studios ne livre qu'aux USA, au Canada et en Amérique du Sud... et ce à partir de cet été.Qu'importe, l'artwork est également disponible en version digitale et saura tout à fait meubler vos fonds d'écran si besoin est.