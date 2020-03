God of War : un comics officiel racontera le périple de Kratos après God of War III !

God of War : Fallen God suit Kratos après avoir battu Zeus et s'être retourné contre Athena. Se croyant enfin libéré de ses chaînes, il s'engage vers le désert dans l'espoir de s'éloigner de son foyer et de sa honte mais y trouve finalement sa colère et sa culpabilité. Kratos fait alors face au seul ennemi qui s'est toujours avéré invincible : lui-même. Mais une guerre contre soi est impossible à gagner... et n'occasionne que la folie.

), le comics sera commercialisé dès le 24 juin et autant dire que l'on y jettera un œil attentionné. D'ailleurs, il est bon savoir qu'une autre bande-dessinée était déjà parue, contant le conflit de Kratos avec un culte mystérieux alors que l'homme cherchait à se bâtir une nouvelle destinée, juste avant les événements du jeu de 2018.





Si l'on attend avec une impatience monstre la suite du grandiose God of War, dont certains indices sur le scénario commencent tout juste à émerger, beaucoup s'interrogent sur l'importante ellipse narrative située entre le jeu et son prédécesseur. Autant dire qu'après s'être occupé de Zeus et avoir ravagé la Grèce, notre Dieu de la Guerre n'est pas dans une forme olympique mais entamera pourtant un mystérieux et long voyage vers le monde nordique, où il reconstruira sa vie : mais comment a-t-il fait ? Qui a-t-il rencontré sur son chemin ?Bonne nouvelle, une bande-dessinée tout à fait officielle vient d'être annoncée dans les rangs de Dark Horse : ce prequel nommé God of War : Fallen God" prendra place dès la fin de l'énervé Gof of War III et explorera les démons de notre héros, ses tourments et son acceptation de soi. Un premier descriptif est d'ailleurs donné.iZombieGod of WarGod of War, This Damned Band,Pour revenir sur Fallen God, son premier opus dispose déjà d'une couverture officielle, magnifique, disponible ci-dessous. Régalez-vous.