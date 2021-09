Far Cry 6 : une vidéo où l'acteur Giancarlo Esposito s'adresse directement au joueur

Moff Gideon dans The Mandalorian. Ubisoft ayant fait appel à ses services pour incarner le nouveau méchant de sa série phare l'a aussi embauché pour s'occuper de la promo du jeu. Et cette fois-ci, pour donner envie au joueur de le découvrir dans son premier rôle dans le jeu vidéo, Giancarlo Esposito s'adresse directement au joueur dans sa tenue de dictateur. On vous laisse découvrir la performance. La sortie de Far Cry 6 est attendue pour le 7 octobe prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One.





Plus que quelques semaines avant la sortie du très attendu Far Cry 6, qui aura pour grand méchant un certain Antón Castillo, un dictateur qui règne en maître sur l'île fictive de Yara. Le personnage, on le sait depuis l'annonce du jeu, est interprété par Giancarlo Esposito, acteur qui s'est fait connaître dans le monde pour son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad (et par extension Better Call Saul), et plus récemment