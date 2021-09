Far Cry 6 : Ubisoft détaille le programme des DLC, les trois méchants iconiques seront là

Bien que Far Cry 6 n'arrive pas dans les bacs avant le 7 octobre prochain, Ubisoft a d'ores et déjà fait la programmation de tout le contenu qui arrivera post-lancement. Une tradition dans le jeu vidéo désormais, dont le but est de faire perdurer un jeu sur la durée en enrichissant ds nouveautés régulières. On apprend ici que trois DLC arriveront les mois qui suivront la sortie du jeu, et ce jusqu'au mois de mars 2022. Bien sûr, il sera possible d'acheter chaque DLC à l'unité, mais Ubisoft insiste bien que prendre le Season Pass est bien plus intéressant. Chose qu'on savait déjà avec ces DLC, c'est la possibilité d'incarner les trois méchants les plus iconiques de la saga, à savoir Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed. Histoire de donner envie au joueur de retrouver ces trois méchants, Ubisoft précise que chacun d'entre eux seront tous interprétés par les acteurs du casting original des jeux.



L'idée en contrôlant ces trois bad guys, c'est de proposer une nouvelle expérience de jeu, proche du roguelite, avec cette notion de die & retry. Pour ce faire, le joueur n'aura qu'un simple gun pour se défendre et devra parcourir la map pour trouver un arsenal plus puissant. Les développeurs précisent que même s'il s'agit de conteny supplémentaire, ça sera l'occasion d'en découvrir davantage sur l'histoire et le passé de Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed, avec les démons intérieurs et les motivations de chacun de ces antagonistes emblématiques.





Mais ce n'est pas tout, Ubisoft nous faire savoir que des opérations spéciales (six au total) viendront alimenter nos folles soirées (ou journées si vous ne travaillez pas), sachant que chaque opération se dérouleront dans des zones précises de l'open world. Les joueurs devront voler des armes chimiques hautement instables aux marchands d’armes d'Antón Castillo et se rendre au point d’extraction avant que celles-ci ne surchauffent. Les deux premiers lieux, Mesozoico et Maceo, seront disponibles au lancement du jeu et les 4 autres cartes seront disponibles ultérieurement. Histoire de donner de l'intérêt à ces missions, trois d'entre elles auront des guest-stars telles que Danny Trejo, Rambo et Stranger Things.

Enfin, sachez que Season Pass de Far Cry 6 sera inclus dans les éditions Gold, Ultimate et Collector de Far Cry 6 et pourra être acheté séparément pour 39,99€.

DLC 1 : "Folie", disponible en novembre 2021

DLC 2 : "Contrôle", disponible en janvier 2022

DLC : "Chute", disponible en mars 2022





Les joueurs sur PC détenteurs du Season Pass recevront le jeu original sorti en 2013 tandis que les joueurs sur console et Stadia recevront l’édition Classique de Far Cry 3 : Blood Dragon.





L’ensemble « Blood Dragon » : comprendra 7 objets utilisables dans la campagne principale de Far Cry 6 :

Une tenue : l’équipement Blood Dragon

Deux armes : l’AJM9 et le Kobracon

Un véhicule : l’Omega Enforcer

Un pendentif d’arme : le KillStar

Un Fang for Hire : K-9000

Un véhicule Chibi : le Blood Dragon Chibi