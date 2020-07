Far Cry 6 : le trailer CGI a fuité et il est même en VF !

Ubisoft et les fuites, c'est une drôle d'histoire d'amour. Qu'importe le jeu, qu'importe l'événement, l'éditeur français est systématiquement sujet à des leaks, au point que certains joueurs y voient là une sorte de stratégie de communication à peine déguisée. Aujourd'hui, il est question du trailer de Far Cry 6, dont l'existence a été confirmée pas plus tard qu'hier, en raison d'un PlayStation Store un peu trop hâtif. On avait donc eu confirmation de la présence de Giancarlo Esposito (qu'on connaît pour son excellent et terrifiant rôle de Gus Fring dans Breaking Bad) dans le rôle de l'antagoniste principal, de la date de sortie exacte du jeu (prévue pour le 18 février 2021), mais aussi de la mise à jour gratuite qui permet aux possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One de switcher gratuitement vers une version upgradée sur PS5 et Xbox Series X.



Il ne restait donc plus que le trailer pour que l'on sache tout de ce nouvel épisode qui se déroulera à Yara, une île tropicale fictive sur laquelle règne en maître Anton Castillo et son jeune fils Diago. Et bien, c'est désormais chose faite, puisque la bande-annonce (tout en CGI) se balade partout sur le net depuis quelques minutes et confirme tout ce qui s'était dit en coulisses jusqu'à présent. Petite précision concernant la fuite : il s'agit du trailer doublé en français, ce qui rend la chose encore plus croustillante. On vous laisse regarder maintenant.