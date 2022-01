Far Cry 6 : le 2è DLC avec Pagan Minh prend date, une illustration colorée

Deux mois après le 1er DLC qui mettait en scène Vaas Montenegro, le méchant iconique de Far Cry 3, c'est au tour de Pagan Minh de préparer sa venue dans Far Cry 6. Ubisoft vient en effet d'annoncer l'arrivée du deuxième DLC pour le 11 janvier prochain sur l'ensemble des plateformes sur lesquels le jeu est sorti, sachant que ce nouveau contenu prend le nom de "Pagan : Contrôle". A l'image du DLC avec Vaas, les joueurs vont pouvoir incarner le méchant de Far Cry 4, reconnaissable avec son look très fashion et son costume rose bonbon. Cette fois-ci, on nous annonce un jeu reprenant les codes du genre "Roguelite" et qui va nous plonger lui aussi dans les méandres de l'esprit torturé (décidément) de Pagan. Ça sera l'occasion de revoir des visages familiers de Far Cry 4 et de mieux comprendre les tourments de ce personnage.

Ubisoft nous fait savoir que le troisième DLC, "Joseph : Chute" arrivera un peu plus tard et permettra de jouer avec Joseph Seed, le méchant de Far Cry 5.