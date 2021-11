Far Cry 6 : le 1er DLC "Vaas Folie" tient sa date de sortie, tous les détails

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) 10 novembre 2021

On le savait même avant la sortie de Far Cry 6, les méchants iconiques des derniers épisodes feront leur grand retour dans le jeu à travers des DLC. Ubisoft nous alerte justement sur l'arrivée du premier contenu supplémentaire post-lancement, à savoir le DLC "Vaas : Folie" qui arrivera le 16 novembre prochain sur l'ensemble des plateformes sur lequel le jeu est sorti. Dans ce premier DLC, les joueurs pourront enfin incarner Vaas, le bad guy de Far Cry 3, qui avait été interprété par Michael Mando (Better Call Saul, Spider-Man Homecoming) et qui a repris son rôle pour une nouvelle expérience de die and retry, puisque le DLC s'inspire des mécaniques de "roguelite". Le joueur incarne en effet que d’un simple pistolet pour se défendre, et il faudra trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir pour progresser dans les profondeurs de l’esprit torturé de Vaas. Ubisoft annonce un DLC qui mélange action et narration, afin de mieux comprendre le passé du personnage, ses démons intérieurs et ses motivations.