Far Cry 6 : il y aura des séquences de jeu en vue à la troisième personne, Ubisoft s'explique

Vous pensiez que Far Cry 6 serait un pur FPS en vue à la première personne ? Erreur ! En effet, on vient d'apprendre par Navid Khavari (narrative director du jeu) qu'il y aura des passages en vue à la troisième personne. On parle bien ici de vraies séquences de gameplay, et pas de cutscenes toutes simples. Concrètement, la caméra prendra du recul à certains moments des combats, ou lorsque le héros Dani Royas fera son entrée dans un camp de la guérilla.

Selon nos confrères de Gamespot qui ont pu échanger avec Navid Khavari, ce changement de point de vue permet tout d'abord de mieux mettre en lumière Dani Royas en tant que personnage à part entière, avec son propre caractère, bien qu'il y ait aussi des raisons liées au gameplay. L'idée est de permettre au joueur de voir son personnage interagir dans l'espace, et de voir ses réactions lors de dialogues avec d'autres personnages, exactement comme dans les grands RPG tels que The Witcher, Mass Effect ou Dragon Age. De plus, cela permettra aussi aux joueurs de pouvoir contempler leur personnage de plein pied, et ainsi profiter des nombreuses options de personnalisations cosmétiques qui existent dans le jeu.

Enfin, la vue TPS s'activera aussi lors de l'utilisation du sac à dos Supremo. Comme on peut le voir dans le trailer de gameplay du jeu, ces sacs permettent à Dani de bénéficier d'un gros boost offensif, avec un lance-flammes, ou encore une pluie de roquettes. Le changement de caméra va donc permettre de profiter du spectacle, mais aussi de mieux analyser l'impact de notre attaque. Rappelons que Far Cry 6 débarquera le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.