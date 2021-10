Far Cry 6 : la musique du jeu disponible gratuitement à l'écoute, l'ambiance est guerrière

C'est la dernière ligne droite pour Far Cry 6, qui s'apprête à débarquer sur tous les stores en ligne et dans les bacs pour celles et ceux qui préfèrent acheter du physique (topez-là). Ubisoft donne un coup d'accélérateur pour la campagne promo et nous propose aujourd'hui de nous immerger en musique dans l'univers de Yara Island, l'endroit où il va falloir combattre l'armée d'Antón Castillo, un dictateur incarné dans le jeu par l'acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Disponible sur YouTube en écoute libre, c'est l'occasion de se faire une idée du travail de Pedro Bromfman, compositeur ayant travaillé sur la série Narcos ou le reboot de Robocop. Il y a 21 pistes au total et chacune dépeint un moment précis dans le jeu.





L’album est basé sur une partition musicale très moderne, imprégnée de paysages sonores luxuriants, de percussions entraînantes, d’instruments organiques et d’une tonne de synthétiseurs. Nous avons essayé de capturer l’âme de Yara et de ses personnages en ancrant la partition dans la musique traditionnelle latino-américaine et caribéenne, tout en se laissant la liberté d’expérimenter des sons, des techniques et des éléments contemporains. Tout cela dans l’espoir de créer quelque chose de très frais et d’unique.

Développé par Ubisoft Toronto, Far Cry 6 sortira dans le monde entier le 7 octobre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, mais les tests seront mis en ligne dès demain, mercredi 6 octobre 2021 à 13h pétantes. Vous êtes donc prévenus.