Dying Light 2 : le jeu repoussé, une bien mauvaise nouvelle pour tout ceux qui l'attendaient

Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers : tous ont été frappés par la foudre et reportés à des dates ultérieures. Ça fait suer, mais c'est pour la bonne cause... et ça ne semble visiblement pas s'arrêter là., le prometteur FPS post-apocalyptique zombifié de Techland,C'est donc officiel,et, là où ses congénères suscités ont au moins écopé d'une date de sortie, ici, les Polonais ne donnent aucune information., avec toutefois. La raison est on ne peut plus simple : la firme a besoin de plus de temps pour pondre un travail à la hauteur de leurs ambitions et, surtout, des attentes du public qui sont "une priorité". Logique.En attendant davantage de nouvelles, on se rabat donc sur la dernière vidéo en date, trente minutes de gameplay sanglant et de parkour acrobatique.