Dying Light 2 : le Parkour et les combats détaillés dans cette nouvelle vidéo de gameplay

Techland continue de donner des nouvelles de son Dyling Light 2, qui va enfin voir le bout du tunnel, sa sortie étant définitivement calée au 7 décembre prochain. Dans la nouvelle vidéo qui est proposée, l'idée est de faire un focus sur les déplacements du personnage, qui pratique comme d'habitude le Parkour. Le tout doit être fluide bien entendu, et pour ce faire, les développeurs ont réalisé de nouveaux mouvements via des animations inédites et plus nombreuses. L'idée est en effet de donner une impression de réalisme, tout en sachant que le jeu se doit de rester fun et que les actions soient faciles à réaliser. Avec en prime l'ajout du grappin et de la paravoile, il y a de multitudes façons d'appréhender un combat et sauter du haut d'un immeuble ne sera pas aussi dangereux qu'auparavant. Gare à la chute quand même. Bien sûr, mes armes de fortune seront toujours là pour pimenter le combat et dans la vidéo, il est bien précisé qu'on peut parer certaines attaques avec ses mains.





Rendez-vous donc le 7 décembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One pour savoir si l'attente en valait la chandelle.