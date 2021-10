Dying Light 2 : l'actrice Rosario Dawson (Sin City, The Mandalorian) a un rôle dans le jeu

Dying Light 2 : Stay Human et le studio Techland continue de nous dévoiler le contenu de son jeu avec le 4ème épisode de Dying 2 Know (D2K), leur carnet de développeurs. Il est question aujourd'hui de nous présenter le personnage de Lawan, qui sera incarné dans le jeu par l'actrice Rosario Dawson. Connue pour ses rôles dans Sin City, Boulevard de la Mort, Transe ou bien récemment The Mandalorian), elle a accepté de donner vie à

Il reste encore pas mal de mois avant la sortie deLawan qui entretient une relation particulière avec Aiden. Un trailer a été mis en ligne pour officialiser la venue de l'actrice qui se prête à quelques séances de photos en 3D et nous expliquer son choix d'accepter le rôle.

Attendu pour février 2022, Dying Light 2 : Stay Human a ceci de particulier d'avoir le Français Olivier Deriviere en charge de la musique. Ce dernier est d'ailleurs allé dans les studios d’Abbey Road (utilisé auparavant par des artistes tels que les Beatles, Pink Floyd et U2) pour enregistre les musiques, grâce au London Contemporary Orchestra. Une vidéo de présentation a d'ailleurs été dévoilée à cette occasion. La sortie de Dying Light 2 Stay Human est attendue pour le 4 février sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version Cloud).