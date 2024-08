Dragon Ball Z Sparking Zero : la saga Freezer a le droit à son focus de présentation

On le sait, Dragon Ball Sparking Zero nous proposera de revivre les temps forts de la saga DBZ, mais avec ce petit twist particulier qu'il sera possible de changer la destinée de certaines situations et personnages. Aujourd'hui, Bandai Namco Entertainment a décidé de mettre en lumière la saga Freezer, sans doute la plus iconique et la plus importante de toute la série imaginée par Akira Toriyama. C'est non seulement celle qui va poser les bases de ce qui va arriver par la suite, mais qui va aussi permettre à Son Goku de se métamorphoser pour la première fois en Super Saiyan, avec sa belle chevelure or. La suite, on la connaît, les transformations vont évoluer, se multiplier et les cheveux changer de couleur au gré des envies. Dans tous les cas, Dragon Ball Sparking Zero est un jeu ultra attendu, au point que la date du 17 octobre 2024 fait déjà office de compte-à-rebours chez certains fans.