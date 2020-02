DOOM Eternal : la personnalisation d'armes à l'honneur dans cette une vidéo brutale

Récemment, dans le cadre de son programme IGN First, le site anglophone balançait les dix premières minutes merveilleusement intenses de DOOM Eternal : le voici de nouveau à l'œuvre avec une nouvelle vidéo de gameplay conséquente avec, cette fois-ci, un gros focus sur la personnalisation des armes et les différents upgrades.Si certaines pétoires issues de l'opus prédécesseur feront leur grand retour, de nouveaux engins débarqueront aussi en force : les sept minutes suivantes l'illustrent d'ailleurs plutôt bien. Surtout, la possibilité de jouer avec les éléments comme le feu ou la glace permettront d'approfondir encore le gameplay et d'augmenter, toujours plus, la nervosité des combats.DOOM Eternal sortira le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Stadia et Xbox One. Une version Switch arrivera également un peu plus tard dans l'année, à une date encore déterminée.