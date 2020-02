DOOM Eternal : voici les 10 premières minutes du jeu en 4K, une intro qui tabasse

Nos confrères d'IGN viennent de mettre en ligne les 10 premières minutes de DOOM Eternal, dont l'intro particulièrement autoritaire du jeu. On y apprend que la Terre est en proie aux forces démoniaques dirigées par les prêtres. Bien sûr, le Slayer est le seul et ultime recours contre la racaille venue des Enfers, et après avoir remis les choses dans l'ordre sur la planète Mars, le retour à la maison va se révéler particulièrement chaotique. En plus de cette intro de folie, la vidéo nous permet également de découvrir le tuto du jeu qui montre les nouvelles mécaniques de DOOM Eternal.



Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil aux previews de la rédaction de JEUXACTU, sachant que la date de sortie reste fixée au 20 mars prochain sur Xbox One, PS4 et PC.