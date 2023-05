Donjons & Dragons : c'est un succès en France mais une déception à l'international, que s'est-il passé ?

Quelle aventure ! 🐉#DonjonsetDragonsLeFilm a dépassé le million d'entrées ! Merci à vous ! pic.twitter.com/GsxMdJaEDd — Paramount Pictures France (@paramountfr) 4 mai 2023

A l'affiche depuis le 12 avril dernier, Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs a franchi récemment la barre du million de spectateurs en France. Un joli succès commercial, auréolé en plus d'un succès critique, puisque la presse dans le monde a été surprise par la bonne qualité du film. Seulement voilà, si l'on regarde de plus près les chiffres à l'international, on se rend compte que la bonne santé de la production de Paramount n'est pas si au beau fixe que ça. Avec 200 millions de dollars récoltés au box office mondial (dont 90 millions seulement sur le sol américain), Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs n'a pas surperformé, surtout en comparaison avec son budget de 151 millions de dollars, auquel il faut évidemment rajouter les frais de marketing, certainement importants pour faire connaître la péloche au grand public et en dehors du cercle des initiés. On pourrait se dire que la carrière du film est loin d'être terminée, mais aux Etats-Unis, Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs est déjà disponible en achat ou location en VOD, et par conséquence accessible en version pirate sur le dark web. Difficile donc d'attirer plus de spectateurs que prévu à ce stade.Comment expliquer cette déception au box office ? Plusieurs raisons évidemment, à commencer par une concurrence féroce. Entre John Wick 4, Super Mario Bros, Les Gardiens de la Galaxie et le prochain Fast & Furious X, le public a vraiment le choix, et un film comme Donjons & Dragons a une aura moins grande que celle des autres auprès du grand public. C'est d'autant plus regrettable car non seulement la qualité était au rendez-vous et le bouche-à-oreille également. Peut-être aurait-il fallu le sortir à une période où la concurrence était moindre (en début d'année peut-être), mais difficile évidemment de prédir l'avenir. Bien sûr, le film va continuer d'exister autrement, via sa sortie en Blu-ray, DVD et bien sûr sur les plateformes de streaming telles que Paramount+. Dans tous les cas, laissez-vous tenter, il mérite vraiment 2h15 de votre temps.