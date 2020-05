Cyberpunk 2077 : des microtransations dans le jeu ? Les développeurs clarifient la situation

Hier, l'ESRB (l'organisme américain chargé de classifier les jeux par tranches d'âge et catégories) dévoilait son analyse du contenu de Cyberpunk 2077 : on y apprenait la possibilité de personnaliser les parties génitales de notre personnage, ce qui n'a bien sûr pas manqué de faire réagir des milliers d'internautes.Serait-ce la confirmation... de microtransactions ?Histoire de clarifier la situation rapidement et proprement, CD Projekt RED s'est exprimé quelque peu sur le sujet :plus ou moins conséquents : pas d'inquiétude, donc, vous ne devriez pas avoir à sortir la carte bleue pour acquérir un quelconque item cosmétique.On rappelle que Cyberpunk 2077 sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 17 septembre prochain et que des versions PS5 et Xbox Series X devraient suivre, dans un second temps. D'ici là, le RPG se montrera un peu plus concrètement le 11 juin prochain : autant dire que le rendez-vous est pris.