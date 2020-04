Cyberpunk 2077 : sur Xbox Series X et PS5, CD Projekt proposera aussi une version digne de ce nom

Sauf retournement de situation, Cyberpunk 2077 devrait bel et bien sortir sur Xbox One, PC et PS4 à la date prévue, c'est-à-dire le 17 septembre prochain. Adam Kiciński, le président de CD Projekt, l'a assuré récemment lors de la publication des résultats trimestriels de la maison. Le point sur lequel il a également insisté, c'est qu'en plus de la mise à jour qui permettra aux possesseurs de la version Xbox One de profiter gratuitement du jeu sur Xbox Series X (grâce au Smart Delivery de Microsoft), le studio compte proposer également une mouture taillée spécialement pour les machines next-gen."Elle arrivera plus tard", a-t-il souligné toutefois, ce qui signifie donc qu'elle ne figurera pas au line-up de lancement de la Xbox Series X et de la PS5. Concernant cette dernière justement, on ignore encore si le cross-buy sera de mise. "Sony n'a fait aucune annonce officielle, a-t-il affirmé. Du coup, on ne peut ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit. C'est à eux de s'attaquer à ce problème, et nous serons ensuite ravis de communiquer dessus. Mais nous ne pouvons pas prendre les devants à leur place."Tout comme Rockstar Games avec GTA 5, CD Projekt ne souhaite pas se limiter à un simple portage et a donc la ferme intention de s'appuyer sur ce qu'offre la next-gen (on pense notamment au fameux SSD) pour dégainer une superior version. Parfait.