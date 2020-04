Cyberpunk 2077 : la sortie du jeu va-t-elle être repoussée ? CD Projekt se montre serein

L'épidémie de coronavirus a contraint plusieurs éditeurs à repousser la sortie de leurs jeux, le dernier exemple en date étant The Last of Us 2 . D'ailleurs, la situation autour du titre de Naughty Dog est tellement floue que Sony Interactive Entertainment a non seulement retiré le jeu du PlayStation Store , mais également remboursé tous ceux qui l'avaient précommandé. Compte tenu que personne n'est en mesure de dire quand la pandémie sera maîtrisée, il est logique de se demander si les sorties programmées pour la rentrée seront reportées.Au sujet de Cyberpunk 2077, CD Projekt est on ne peut plus clair : l'objectif est de dégainer le jeu le 17 septembre, comme prévu. "La motivation est intacte et nous possédons tous les outils qui facilitent le télétravail, a assuré le président Adam Kiciński lors de la publication des derniers résultats financiers du groupe. Cela fait maintenant plus de trois semaines que nous procédons de la sorte, et les résultats actuels montre que nous sommes en mesure de poursuivre toutes nos opérations sans aucun dysfonctionnement majeur. Nos plans n'ont pas changé, nous nous dirigeons tout droit vers une sortie de Cyberpunk 2077 en septembre."Voilà une nouvelle qui devrait rassurer ceux qui attendent la sortie du jeu avec impatience, Adam Kiciński précisant au passage que la stratégie financière de CD Projekt appliquée ces dernières années - à savoir éviter les dettes et se constituer une trésorerie solide - permet à la compagnie de voir venir dans ce contexte difficile. Tant mieux.