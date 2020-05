Cyberpunk 2077 : le jeu se dévoilera davantage le 11 juin, marquez vos agendas

On le sait et c'est une première historique : l'E3 n'aura pas lieu en cette douloureuse année 2020, la faute au coronavirus. Pour autant, de nombreux acteurs du milieu gardent la tête haute à l'image d'Electronic Arts ou Limited Run Games , qui tiendront bien des émissions digitales pendant la période du feu-événement californien. Figurez-vous qu'un autre studio particulièrement adulé tentera de marquer les esprits au fer rouge : il s'agit bien évidemment de CD Projekt RED qui vient tout juste d'annoncer que Cyberpunk 2077, son FPS-RPG ultra-ambitieux, se dévoilera davantage le 11 juin prochain.On ne sait pas exactement en quoi consistera le show - un trailer, une séquence de gameplay ou les deux, suppose-t-on - mais il s'avère d'ores et déjà très attendu sur le web : notons que les développeurs polonais seront également présents au Summer Game Fest 2020 , un event dématérialisé remplaçant quelque peu l'E et organisé de mai à août. En bref, cet été, Cyberpunk 2077 sera au centre de l'attention et il lui faudra bien ça, sa sortie étant prévue le 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.