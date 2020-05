Cyberpunk 2077 : on pourra customiser le sexe de notre personnage, masculin comme féminin

Les joueurs peuvent sélectionner un sexe et personnaliser leur personnage ; la personnalisation peut inclure des représentations de seins, de fesses et de parties génitales ainsi que différentes tailles et combinaisons de parties génitales.

L'une des directives principales de Cyberpunk 2077 est décidément d'offrir une liberté sans précédent au joueur, lui assurant alors une aventure inédite et très personnelle. Dans un premier temps, cela passera par la création de votre personnage grâce à un éditeur ultra-complet : homme, femme, transgenre, transsexuel, le jeu de CD Projekt RED laissera tous les choix possibles et c'est évidemment un point très important, presque politique, comme le laissaient entendre les développeurs Aujourd'hui, un autre détail intriguant nous provient de l'ESRB , l'organisme de classification américain en charge d'analyser le contenu des jeux avant de leur attribuer des catégories (violence, sexe, jeu en ligne et on en passe) et un âge minimum pour s'y atteler : figurez-vous que le soft ira très, très loin dans la personnalisation. Jugez plutôt :Voilà, c'est dit : certains se moquaient de la taille changeante des testicules de chevaux dans Red Dead Redemption II, Cyberpunk 2077, lui, permettra de façonner le sexe de notre personnage à notre gré. Il ne reste plus qu'à voir comment cela sera intégré dans le jeu et représenté dans l'aventure...