Crash Bandicoot 4 It's About Time : des DLC sont-ils prévus ? 1ère réponse officielle

Ce fut décidément l'une des très bonnes nouvelles du mois : Crash Bandicoot 4 It's About Time a été officialisé et nous avons même un premier trailer , des screenshots et un premier indice sur du multijoueur local . Aujourd'hui, le Microsoft Store nous livre un autre détail qui a, l'air de rien, son importance : l'arrivée de DLC. Et pour le coup, la chose est écrite noir sur blanc sur la plateforme digitale, prévenant que le jeu "proposera des achats in-game" sans en préciser la forme pour autant.Aura-t-on droit à de véritables extensions, comprenant de nouveaux levels ? De simples skins ? Des modes de jeu inédits ? Pour en savoir plus, il faudra visiblement s'en remettre à Activision, lui-seul détenant la réponse à nos questions. Patience...Sans ça, rappelons que Crash Bandicoot 4 It's About Time sortira le 2 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One uniquement : une sortie sur Switch et PC serait encore à l'étude