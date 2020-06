Crash Bandicoot 4 It's About Time : du multijoueur en local serait apparemment prévu

C'est désormais officiel : Crash 3, sorti en 1998, va s'octroyer une véritable suite vingt-deux ans plus tard. Un rêve pour beaucoup de joueurs, désormais devenu réalité grâce à Toys For Bob (derrière Spyro Reigntied Trilogy) qui planche actuellement sur ce Crash Bandicoot 4 It's About Time aux couleurs chatoyantes : au programme, des atouts permettant de jouer avec le temps ou avec la gravité, plusieurs personnages jouables dont Coco et le Dr. Neo Cortex et une tonne de niveaux en 3D particulièrement old-school.C'est en tout cas ce qui est spécifiquement écrit noir sur blanc - enfin, blanc sur bleu en l'occurrence - depuis le magasin virtuel de Sony. S'agit-il d'une pure erreur ? Ou bien cela concerne-t-il du jeu en coopération ? Ou... du compétitif ? Il convient d'attendre une déclaration officielle d'Activision ou des développeurs avant de s'emballer, évidemment, mais l'on a plutôt hâte de connaitre la suite.