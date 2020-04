Coronavirus : Sony va donner 100 millions de dollars pour lutter contre la pandémie

Sony Global Relief Fund for COVID-19, un programme humanitaire pour venir en aide aux populations concernées aux idées bien précises : tout d'abord, dix millions de dollars seront reversés au Fond de riposte au COVID-19 créé par l'OMS, Médecins sans Frontière, l'UNICEF et la protection des réfugiés, l'UNHCR.



Deux autres secteurs seront ensuite abordés par la firme : l'éducation pour épauler le travail à distance des écoliers puis le milieu du divertissement. Pionnier dans la matière de ce dernier, Sony entend soutenir alors les différents acteurs de l'industrie du jeu vidéo, de la musique ou encore du cinéma et éviter au maximum les dépôts de bilan.



Un geste plus que louable de la part du géant nippon qui pourra, en plus, être consolidé par ses quelque 110 000 employés appelés à faire des dons supplémentaires selon leur bonne volonté. Chapeau bas.

