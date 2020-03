Nintendo donne près de dix mille masques pour se protéger du coronavirus

Afin de lutter contre la violente pandémie du coronavirus, certaines entreprises se mobilisent pour faire des cadeaux plutôt généreux : Ricard a par exemple cédé 70 000 litres d'alcool pour faire du gel hydroalcoolique et, aujourd'hui, nous apprenons que c'est Nintendo qui a fait preuve d'une humanité indiscutable.Jerry Danson, représentant du géant japonais aux États-Unis d'Amérique, a ainsi contacté les pompiers d'Eastside Fire & Rescue pour faire un don... de plus de 9 500 masques de protection. Certifiés N95 et réputés pour filtrer particulièrement bien les particules, ceux-ci avaient été achetés originellement par la branche américaine de Nintendo pour aider en cas de crise : finalement, le constructeur a jugé bon de les redistribuer à des professionnels dans le besoin, la pénurie de masque frappant la planète de plein fouet. Autant dire qu'il s'agit d'un geste plus que respectable.Dernièrement, nous apprenions également que Razer, le célèbre fabricant de matériel high-tech, se joignait à sa manière au mouvement : l a firme annonçait carrément dévier une partie de sa production pour faire un million de masques chirurgicaux à destination des différents gouvernements, et ce gratuitement. Rien que ça.