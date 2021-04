Call of Duty Warzone : bientôt un patch PS5 / Xbox Series X pour améliorer le jeu, c'est officiel

fonctionnalité permettant de modifier le champ de vision est également de la partie : hélas, aucune feature concernant les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques de la DualSense n'a été évoquée, cela relevant plus d'une véritable version PS5 que d'une mouture PS4 optimisée. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée mais cela ne saurait tarder : on va donc se faire patient et continuer d'enchaîner les frags en attendant plus de nouvelles.





Prévu pour durer longtemps, Call of Duty Warzone est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et évoluera au fil des opus annuels Call of Duty : si le jeu est bien jouable sur PS5 et Xbox Series S|X grâce à la rétrocompatibilité, il ne profite malheureusement pas des fonctionnalités des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, au grand dam de ses milliers de joueurs. Que ces derniers se rassurent,