Call of Duty Warzone : les développeurs vantent leurs serveurs en béton, "le jeu est parfait"

Taylor Kurosaki, le directeur narratif d'Infinity Ward, le site GamesBeat en a profité pour demander des nouvelles des serveurs. Et la réponse du développeur est précise et sans hésitation

Toutes mes sources, qu'il s'agisse de ce que j'ai pu voir ou entendre, m'indiquent que les performances du jeu sont parfaites. C'est impeccable. Nous ne voyons rien dans les parties, tous les systèmes sont OK. La seule façon de se comporter, à notre niveau, comme de bons citoyens à une époque où les demandes sont aussi nombreuses est simplement d'informer de l'arrivée des mises à jour et des choses de ce genre. Mais en tout cas, lorsque vous êtes dans une partie, le jeu est fluide.

Lancé il y a un bon mois en free-to-play, Call of Duty Warzone est une insolente réussite avec déjà plus de 50 millions de joueurs comptabilisés. Infinity Ward peut se frotter les mains mais une question demeure néanmoins : le studio californien tient-il la cadence ? En cette période de confinement occasionnant des dizaines de millions de parties, qui plus est en cross-play, plus d'une firme seraient déséquilibrées de leur propre succès, le dernier exemple en date n'étant autre que Riot Games et son populaire Valorant.Lors d'une interview avec