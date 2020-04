Call of Duty Warzone : le mode Trios déjà réintégré, pas d'inquiétude

🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨 — Infinity Ward (@InfinityWard) 10 avril 2020

Cette semaine signait l'arrivée du mode Quads dans Call of Duty Modern Warfare qui, comme son nom l'indique, permet de jouer en équipe de quatre. Une chouette initiative, malheureusement pas si bien accueillie que ça puisqu'elle a entraîné la suppression des très appréciés Trios : d'innombrables joueurs se sont alors plaints de ce revirement de situation, inondant les forums de messages négatifs et autres demandes autoritaires.Il faut croire que le coup de gueule fut efficace puisqu'Infinity Ward vient tout juste de réintégrer le dit-mode dans son très populaire battle royale : Warzone s'appuie donc maintenant sur les Solos, Trios et Quads et l'on ne peut qu'apprécier cette diversité. Mieux encore, un mode Duos devrait également débarquer prochainement à en croire la fuite remarquée pas plus tard qu'hier . Bon confinement à tous.